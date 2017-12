Au Château d'Achy (Oise), les Petits frères des pauvres ont réveillonné avec les seniors

Intervenants: Olivier Piedoux, Adjoint de direction - Les petits frères des pauvres ; Adeline Coquille, Bénévole - France 3 Picardie - Reportage de Marie Sicaud et Laurent Pénichou. Montage de Sébastien Le Fur

On essaie de leur donner un peu de goût à la vie

Ils viennent de Beauvais, Compiègne, Saint-Quentin... Et tous ont célébré Noël ensemble, au Château d'Achy.Les Petits frères des pauvres viennent en aide toute l'année aux personnes âgées et isolées, mais ce réveillon,, est toujours le point d'orgue de leurs activités." s'exclame l'une des invitées, quand un autre senior se réjouit "de me dépayser, de voir d'autres personnes, de communiquer."Tous les invités étaient des personnes en situation d'isolement, "soit parce que la famille est éclatée, soit parce qu'y a pas d'enfants" explique Olivier Piedoux, adjoint de direction de l'association, "donc on essaie de leur donner un peu de goût à la vie.""On a beaucoup d'échanges entre générations" note également Adeline Coquille, bénévole pour les Petits frères des pauvres.Dans toute la région des Hauts-de-France, on compte, et autant de bénévoles.