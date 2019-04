Aucun mort sur les routes de l'Oise en mars 2019

© Préfecture de l'Oise

C'est un bilan malheureusement rare : en mars de cette année, selon des chiffres fournis par la Préfecture de l'Oise, aucune personne n'est morte sur les routes isariennes. 34 accidents ont été comptabilisés dans lesquels 44 personnes ont été blessées.En février, 34 accidents ont été recensés sur les routes de l'Oise. Ils ont fait 42 blessés et 6 tués.Un chiffre plus élevé qu'en janvier :Depuis le début de l'année, 10 personnes sont décédées sur les routes de l'Oise contre 8 sur la même période en 2018. La cause principale de ces décès reste l'alcool associé aux stupéfiants qui interviennent dans 3 de ces décès. Vient ensuite la vitesse.La majeur partie des décès ont eu lieu sur le réseau secondaire du département :