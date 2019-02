Dans le cadre des mesures de luttes contre la précarité, une revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité sera versée sous certaines conditions, à partir de février 2019.La prime d'activité remplace le RSA activité et la prime pour l'emploi. Les salariés et fonctionnaires de 18 ans ou plus peuvent en bénéficier sous certaines conditions.À Auneuil, dans l'Oise, La Canopée vous accompagne dans vos démarches.Informations, démonstration et simulation de droits, le centre social rural organise une réunion et des ateliers le mardi 5 février 2019.