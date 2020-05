Un automobiliste contrôlé à 192 km/h sur une route de l'Oise limitée à 80 km/h

Deux grands excès de vitesse dans la même journée ! Le 7 mai, les gendarmes de l'Oise contrôlent un automobiliste au volant d'une Citroën DS3. Il roulait à 138 km/h sur une route limitée à 80. C'est 60 km/h au-dessus de la limite.Peu après, une Nissan GTR est interceptée à 192 km/h, soit plus de deux fois la vitesse autorisée sur la voie que laquelle elle circulait."Des conduites et des vitesses inconscientes, dignes de circuits automobiles", commentent les forces de l'ordre sur leur page Facebook :Les permis des deux pilotes amateurs leur ont été retirés et leur véhicule envoyés à la fourrière​​​​​​.