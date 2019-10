Avrechy : portrait d'une famille de filles uniques depuis 5 générations dans l'Oise

Rose est née le 4 octobre dernier, ses parents Jean-Charles et Alexandra Lefevre sont issus de familles atypiques. Alexandra est fille unique, petite-fille unique et arrière-petite-fille unique. Et Rose a encore son arrière-arrière-grand-mère âgée de 95 ans.



On résume, dans la famille d'Alexandra il y a cinq générations d'enfants uniques. Que des filles, le fruit non pas d'un choix mais de la nature. Seule exception à cette règle familiale, la grand-mère d'Alexandra à eu une soeur qui elle même a eu une fille unique.



Du côté de Jean-Charles, la règle est presque la même : "Mon père a eu trois frères, et tous n'ont eu que des filles. Quand ma mère m'attendais, elle n'a pas dit à mon père qu'il y aurait un garçon dans la famille, elle voulait lui faire la surprise, je peux vous dire que lorsque je suis né c'était la fête".



C'est peut-être cette histoire peu commune de leurs familles qui a rapproché Alexandra et Jean-Charles. Ils se sont rencontrés dans une réunion militante dans l'Oise, s'en est suivi un mariage en juillet 2015. Une grande fête familiale pour la petite Rose Le 27 octobre, les jeunes parents de Rose organisent une fête à Avrechy avec toutes les femmes de la famille pour présenter la petite dernière. Les grands-mères et arrière-arrière-grand-mère seront de la partie. Une réunion familiale qui on imagine sera riche en émotions.