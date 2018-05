On prend les mêmes et on recommence ! L'an dernier, Chambly remportait son 4e titre de champion de France face à... Issy-les-Moulineaux...sur le score de... 5-1.Décidément, les Camblysiens enchaînent et sont désormais indétrônables en championnat de France depuis 2014.Pourtant, ils s'opposaient hier à des adversaires de taille, les Isséens, 13 fois champions de France et trois fois champions d'Europe.Mais Chambly a su garder le cap et prendre de l'avance au bon moment Prochaine étape pour les Camblysiens, la coupe d'Europe des clubs qui se jouera en Pologne du 19 au 23 juin 2018.