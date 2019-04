Barbara Pompili demande à la ministre des Transports de revoir le calendrier des travaux du Barreau Picardie Roissy

Barreau Picardie Roissy, ça ne peut plus attendre !

Mon courrier à la Ministre des Transports pour que la SNCF mette dès à présent tous les moyens nécessaires pour la réalisation du barreau Picardie Roissy. pic.twitter.com/LpCEkBxX9F — Barbara Pompili (@barbarapompili) 3 avril 2019

La ligne Roissy - Picardie est un projet ferroviaire d'une ligne nouvelle de quelques kilomètres, créant un lien entre la LGV Interconnexion Est et la ligne Paris-Creil-Amiens au nord de Roissy, aux environs de Survilliers. Les Picards attendent depuis des années la réalisation de cette ligne. Mais le projet tarde à venir.La députée LREM de la Somme Barbara Pompili a envoyé une lettre à la ministre des Transports après la présentation par la SNCF du calendrier des travaux. Selon la députée, si le commencement des travaux des 7 kilomètres du barreau sont prévus d'après le calendrier de la SNCF qu'à partir de 2022, la mise en service ne se ferait qu'à l'horizon 2027/2028. "Des délais qui ont déclenché l'incompréhension des élus" écrit Barbara Pompili.Les élus locaux se battent depuis des années pour ce projet. En termes de transport, c'est l'un des chantiers prioritaires pour beaucoup d'entre eux. La Région participera à hauteur de 105,6 M€, soit plus du tiers du montant total de 310 M€ à la réalisation du barreau ferroviaire. "Une ligne essentiel pour la mobilité des habitants de notre Région et pour son développement économique, donc pour l'emploi. Nous en avons fait une priorité", ​avait déclaré Xavier Bertrand ​​​​​Aujourd’hui, pour faire Creil - Roissy, il faut compter au minimum 31 minutes en voiture, 45 minutes en ligne routière régionale, 1h10 en transports en commun en passant par Paris. Demain, avec le barreau Roissy - Picardie, le trajet ne prendra plus que 22 minutes en train.