À 18 ans, une Beauvaisienne parcourt 3000 km en avion en Patagonie

Un cadeau d'anniversaire devenu passion

À 18 ans, Éléanor Sohier peut se targuer d'avoir réalisé un bel exploit. Le 2 mars, son atterrissage sur la frêle piste d'Ushuaïa - connue comme étant la "ville du bout du monde" - ponctue un périple de 3 000 kilomètres depuis la capitale argentine, Buenos Aires.un parcours réalisé chaque année par des pilotes en hommage aux aviateurs chargés de distribuer le courrier dans les années 1920 et 1930.Éléanor Sohier est licenciée depuis trois ans à l'aéroclub du Beauvaisis, où elle s'entraîne régulièrement. Ce raid Latécoère, elle l'a préparé méticuleusement. "raconte sa mère. De Buenos Aires, d'où elle est partie le 24 février, jusqu'à Ushuaïa, la famille a pu vivre l'aventure d'Éléanor via les photos et messages que celle-ci envoyait via Whats'app.La Beauvaisienne était accompagné d'un escadron d'une dizaine d'autres pilotes, qui ont depuis continué leur vol vers la Cordillère des Andes, au Nord-ouest.À chaque étape, base militaires comme aérodromes civils, Éléanor et ses collègues ont distribué des livres aux écoles.Sa passion du vol, elle la tient d'un cadeau pour son 15e anniversaire. Sa mère se rappelle : "nous cherchions une idée de cadeau insolite et nous avons offert quatre heures de baptême de vol à Éléanor. Ca a été le déclic! Puis elle a passé sa licence de pilote privé (PPL) à 17 ans." Depuis, l'aviation ne la quitte plus.Cette manifestation prestigieuse permet à 45 jeunes pilotes de réaliser un tour de France en avion et en quinze jours, d'un aérodrome à l'autre. Elle espère être sélectionnée pour s'immerger complètement dans le monde de l'aéronautique civile et militaire, mais aussi continuer de voyager.