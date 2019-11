En 3D ou à leds : les passages piétons se modernisent à Beauvais

Une technique "très tendance"



Plein les yeux !

Passage piétons à leds, avenue Marcel-Dassault. / © Ville de Beauvais

Chaque année, environ 500 piétons sont tués en France, dont un quart aux abords d'un passage piétons. Touchée à plusieurs reprises, la ville de Beauvais (Oise) a lancé un plan de sécurisation de 34 passages cloutés, qui s'est concrétisé notamment par l'inauguration, le 23 octobre, d'un "passage piétons 3D", rue Beauregard.Du point de vue de l'automobiliste, de jour comme de nuit, les traditionnelles bandes blanches prennent ici la forme de planches épaisses en lévitation, faisant de l'ombre sur la chaussée. Une illusion d'optique susceptible de doper l'attention des automobilistes... et réduire leur vitesse, souvent à l'origine - avec l'inattention des piétons - des accidents.Venue - dit-on - d'Inde, l'idée du passage piétons 3D a été reprise en Islande en 2017, et la même année en France à Cysoing (Nord) . Aujourd'hui, une commune peut se payer ce dispositif "très tendance en ce moment" pour quelques centaines d'euros , mais doit obtenir une autorisation préfectorale avant de l'installer.Une autorisation que ne recevrait pas cette installation, inventée par un assureur automobile québécois pour une amusante campagne de sensibilisation : le passage piétons VRAIMENT en 3D !Moins radical, mais réel cette fois : les passages pour piétons entourés de lumières oranges. Au début de l'été, Beauvais avait déjà sécurisé un passage piétons jugé prioritaire, en optant cette fois pour des spots led, plantés dans le sol, de chaque côté du passage, qui peuvent être actionnés par les piétons via un bouton poussoir.En tout, d'ici deux ans, 34 passages piétons, dans 18 rues et boulevards de Beauvais, devraient voir leur visibilité améliorée par différentes procédés (éclairage, signalisation, voirie, figurines), pour un budget global de 150 000€.