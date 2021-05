À Beauvais, les gerbes déposées en hommage aux victimes de l’esclavage saccagées : "je suis écœurée et choquée"

Mercredi 26 mai, la municipalité de Beauvais a découvert que les gerbes déposées devant le monument aux morts trois jours plus tôt ont été saccagées. La maire de Beauvais et la Préfète de l'Oise ont vivement condamné ces agissements. Une personne a été interpellée puis placée en garde à vue.

À Beauvais, jeudi 27 mai au matin, c'est la stupeur et la consternation. La municipalité a découvert que les gerbes placées devant le monument aux morts avaient été complètement saccagées. Elles avaient été déposées trois jours plus tôt, dimanche 23 mai, à l’occasion de la journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage.



"Ce matin, je suis profondément écœurée et choquée en découvrant ces actes, a vivement réagi jeudi la maire de Beauvais Caroline Cayeux. Inlassablement nous resterons vigilants et mobilisés pour défendre le nécessaire devoir de mémoire."



Un acte révoltant également pour la préfète de l'Oise, Corinne Orzechowski : "je condamne fermement ces agissements qui portent atteinte aux valeurs de la République et à la dignité et au respect que nous devons aux victimes", a-t-elle déclaré.

Ce n'est pas la première fois

Ce n'est malheureusement pas la première fois que ce genre de faits se produit. En mars dernier, les gerbes déposées devant le monument aux morts en hommage aux victimes de la guerre d’Algérie avaient également été détruites.

Ce matin, constatation a été faite de la dégradation des gerbes déposées au monument aux morts hier. Je suis consternée et choquée. De tels actes sont inadmissibles. Ces actes portent atteintes à la République, et aux valeurs de respect, de dignité et de mémoire. pic.twitter.com/IjmQSn3vFj — Caroline Cayeux (@carolinecayeux) March 20, 2021

Une plainte a immédiatement été déposée par la mairie de Beauvais. Jeudi dans l'après-midi, grâce aux caméras de vidéo-protection, une personne a pu être identifiée par les forces de police. Elle a été interpellée puis placée en garde à vue.