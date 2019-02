Accident mortel sur l'A16

Accident sur l'A16

Le lundi 18 février, sur l'A16 vers 17h45, au point kilométrique 59, entre Beauvais et Méru, un accident a fait une victime. Une voiture arrêtée sur le côté de la chaussée a été percutée avec son conducteur à bord. Les sapeurs-pompiers de Beauvais et Noailles ont été dépêchés sur place. Le bilan fait état d'une victime en arrêt cardio-respiratoire et d'un blessé léger. Un sapeur-pompier travaillant à l'état-major, qui terminait son service, s'est immédiatement arrêté afin de prodiguer un massage cardiaque en attendant les secours.