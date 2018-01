Agressions au lycée Corot (Beauvais) : les parents attendent des réponses

Un phénomène de bande, ça se casse

Le 8 janvier dernier, Lisa et son petit ami, Dylan s'apprêtent à rentrer chez eux après le lycée. Ils sont à la gare routière de Beauvais. Il est 17h30, lorsqu'"Ils avaient des poings américains, des chaînes, des ceintures...", se souvient Lisa. "Depuis j'ai mal au dos, à la tête, ça bourdonne... Je fais des cauchemars, je me réveille en sursaut...", témoigne Dylan.Depuis, Lisa et ses parents hébergent Dylan qui aPlusieurs agressions ont eu lieu dans le centre-ville depuis un mois.Après les blessures physiques, les séquelles sont aussi psychologiques."Nous sommes terrifiés de laisser nos enfants aller sur Beauvais", raconte la maman de Lisa. Car les agresseurs, de jeunes pakistanais, sont des élèves du lycée Corot, le même que celui des victimes... Ils ont été interpellés etavec sursis en comparution immédiate. Les autres, des mineurs isolés, seront jugés devant un. Mais tous sont encore scolarisés au lycée.Les parents d'élèves réclamentUne réunion s'est tenue à la préfecture pour trouver des solutions. "Nous allons travailler sur deux aspects : d'une part renforcer la sécurisation à travers la présence de forces de sécurité comme la police nationale et municipale à la gare routière et dans l'ensemble de la ville. Un phénomène de bande ça se casse. C'est ce que nous sommes en train de faire en identifiant les meneurs, les suiveurs et les responsabilités de chacun."Six élèves ont décidés de ne plus se rendre au lycée, par peur d'une nouvelle agression. Les familles des victimes devraient être reçues à la préfecture dans le courant de la semaine prochaine.