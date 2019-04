Dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, près de 4500 élèves passent leurs vacances à l'école

Stages de réussite pour les CM1 et CM2

Stages de réussite CM1 / CM2 / © France 3 Hauts-de-France

ECOLE OUVERTE pour les élèves qui ne partent pas en vacances

Révision, accompagnement, soutien scolaire, approfondissement des connaissances, près de 4500 élèves prennent le chemin de l'école pendant leurs vacances scolaires, dont 3600 sont en primaire.Cette année, 374 écoles participent à ces stages de réussite.Ces élèves en difficulté, ont été repérés par les équipes enseignantes. Ils vont pouvoir bénéficier gratuitement de stages de remise à niveau par des professeurs des écoles ou des professeurs de collège. L'objectif est de revoir les bases de l'apprentissage en français et en mathématiques pour une meilleure maîtrise des savoirs fondamentaux avant la rentrée au collège.Ces stages concernent toute l'académie d'Amiens et se déroulent majoritairement la première semaine de congés, du 8 au 12 avril.Durant 5 matinées, 3 heures par jour, des petits groupes de 5 à 6 élèves de CM1 et CM2 sont encadrés par un professeur.Exemple à l'école Jean Moulin à Beauvais où cela fait 11 ans que ces stages sont organisés Chaque élève est venu avec les instructions de son instituteur sur les points à travailler. À l'enseignante qui encadre le stage de suivre ces instructions. "Pour cet élève-ci, il y a les chaînes d'accord, les mots invariables, les terminaisons du présent". Un système que Peggy Bette juge efficace en ce qui concerne les petites notions malheureusement moins quand les lacunes sont trop importantes.Ils pourront toutefois se rattraper cet été. Une autre séance de rattrapage est prévue au mois d'août. Certains de ces modules se dérouleront dans des collèges de manière à mieux préparer les élèves à leur nouvel environnement scolaire.Si l'école ouvre les portes pendant les vacances pour aider les élèves dans leur réussite scolaire, elle accueille également les enfants qui ne partent pas ou peu en vacances.19 établissements de l'académie offrent un programme d'activités éducatives (scolaires, culturelles, sportives ou de loisirs). La moitié de ces établissements est située en réseau d'éducation prioritaire (REP) ou prioritaire renforcé (REP+).Dans la Somme, 7 collèges et 2 lycées sont ouverts à Albert, Amiens, Chaulnes, Doullens, Montdidier et Poix-de-Picardie.Dans l'Oise, ce sont 3 collèges et 1 lycée à Beauvais et Montataire.Dans l'Aisne, 5 collèges rentrent dans ce dispositif à Château-Thierry, Condée-en-Brie, Laon et Saint-Gobain.