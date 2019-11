Un ancien prêtre retrouvé mort à son domicile dans l'Oise, un suspect interpellé

Le corps du père Matassoli, âgé de 91 ans, a été retrouvé ce lundi 4 novembre à son domicile à Ronquerolles, un hameau situé sur la commune d'Agnetz, dans l'Oise.



Selon le procureur de la République, Florent Boura, l'ancien prêtre serait décédé de mort violente. La victime présentait des blessures notamment au visage. Une autopsie doit avoir lieu ce mardi matin pour déterminer les causes du décès.

"Je n'ai rien entendu signale une voisine. Je le connaissais juste de vue. C'était un gaillard qui ne faisait pas son âge".



Le père Matassoli aurait été prêtre à Camprémy pendant 40 ans, près de Breteuil. "Il s'est retiré de toutes ses activités il y a une douzaine d'années" précise le diocèse.

Garde à vue levée, le suspect hospitalisé d'office

Un jeune homme de 19 ans, domicilié dans l'Oise, a été placé en garde à vue dès lundi dans le cadre de cette affaire. Interpellé dans le val d'Oise pour une infraction routière, il roulait sans permis de conduire et la voiture était au nom du père Matassoli.

Joint au téléphone par la gendarmerie, le père du garçon qui connaissait la victime, s'est rendu chez elle. C'est là qu'il a découvert le corps.



Selon le procureur, durant la garde à vue, l'état du suspect a nécessité une expertise psychiatrique. Une hospitalisation d'office a été demandée.

Les enquêteurs n'ont donc pas pu entendre le suspect.



L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de Clermont de l'Oise et à la section de recherches d'Amiens.