Arnaud Démare et Rudy Barbier, deux Picards au départ du Paris-Nice 2021

Ce dimanche 7 mars 2021, s'élance le 79e Paris-Nice. Sur la ligne de départ, deux sprinteurs picards : Arnaud Démare, champion de France 2020 et Rudy Barbier, qui s'est imposé en 2020 lors de la 1ère étape du Tour de San Juan, en Argentine.

Arnaud Démare sur le Giro d'Italia 2020 et Rudy Barbier au Tour de San Juan 2020

C'est une course mythique qui va s'élancer dimanche 7 mars 2021. Les participants à la 79e édition du Paris-Nice vont s'affronter pendant huit jours de courses. Dans les rangs, deux Picards : Arnaud Démare, 29 ans, et Rudy Barbier, 28 ans.

Entre des routes accidentées, du plat, de la montagne et un contre-la-montre, les deux sprinteurs seront servis. Les coureurs partiront de Saint-Cyr-l'École, près de Versailles pour arriver à Nice le 14 mars. Le parcours comprendra 8 étapes pour une distance totale de 1 239 kilomètres.

parcours du Paris-Nice 2021

Nombreux sont les sprinteurs à vouloir s'illustrer cette année. Parmi eux, Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe), tenant du titre, Primoz Roglic, numéro un mondial du cyclisme mais aussi Arnaud Démare, champion de France.

Si ce dernier n'est pas au mieux de sa forme, il aborde la course avec confiance, s'estimant "capable de rivaliser sur un sprint dur".

"Cela allait mieux cette semaine, je sentais que ça répondait bien" explique-t-il à l'AFP. "Paris-Nice est une course que j'aime bien, j'y ai eu beaucoup de réussite. Côté sensations, je me sens bien en dessous par rapport au Giro. Il faut de la patience. Sur un sprint pur, je peux m'en sortir, j'ai de très bonnes sensations pour l'explosivité. Si la course est usante, ce sera différent".

Fidèle à son équipe, le sprinteur picard court pour Groupama - FDJ. Il portera le dossard 83.

Rudy Barbier, autre valeur sûre

Rudy Barbier, lui, portera le dossard 192. Il s'est engagé il y a un peu plus d'un an avec Israël Start-Up Nation, la première équipe israélienne professionnelle. Le Beauvaisien s'est imposé depuis plusieurs saisons comme une valeur sûre du peloton. Il a notamment créé la surprise en étant le premier coureur français à s'imposer lors de la 1ère étape du Tour de San Juan, en Argentine, en 2020, le plus beau succès de sa carrière.