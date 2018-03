Arnaud Démare remporte la première étape de Paris-Nice

Quelques minutes après l'arrivée, Arnaud Démare ne cache pas son étonnement. "Lorsqu'on m'a annoncé que j'ai gagné, c'était la grande surprise!" annonce l'intéressé, alors qu'on vient de lui remettre le premier maillot jaune du Paris-Nice 2018. L'attribution de la victoire d'étape n'était pas évidente, et pour cause : il a fallu quelques minutes à l'organisation de la course pour désigner le champion de France sur route vainqueur.Cette étape de plaine, qui reliait Chatou à Meudon, réservait toutefois une petite difficulté aux sprinteurs purs. L'arrivée à Meudon, posée au terme d'une côte de 2 kilomètres à 5,4% pouvait présager l'exploit d'un puncheur. Alexis Vuillermoz (AG2R), connu pour ses attaques brutales, a saisi sa chance au pied de la côte et a rapidement distancé la tête du peloton. Le Jurassien semblait alors réitérer son exploit du Tour de France 2015, où il avait laissé un certain Christopher Froome dans une accélération pour aller s'imposer à Mûr-de-Bretagne.





Mais, malgré la montée, l'accélération des sprinteurs a raison du coup d'éclat de Vuillermoz. Le coureur d'AG2R est repris à moins de 400 mètres de l'arrivée, dans le secteur pavé menant au château de Meudon. Bien placé, Arnaud Démare accélère, suivi à la trace par Gorka Izagirre, Christophe Laporte et Tim Wellens. Les trois hommes arrivent au même moment à quelques millimètres près (voir photo).





Arnaud Démare (maillot tricolore) a devancé Gorka Izagirre de quelques millimètres. / © France Télévisions



Après quelques minutes, le Beauvaisien se voit finalement accorder le premier maillot jaune de la course. Demain, lundi 5 mars, l'étape sera plate elle, sans arrivée en altitude.