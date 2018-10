Assises de l'Oise : 20 ans de prison pour avoir égorgé sa femme

Il a reconnu les faits mais la question de son discernement a été au coeur du procès. Lundi 1er octobre,Eric Poquet a été condamné par les jurés de assises de l'Oise à 20 ans de réclusion pour le meurtre de sa femme Carole. Il a affirmé à la barre avoir agi sur l'ordre de voix. L'altération du discernement a été retenue par les experts et par l'avocate générale qui avait requis la même peine. En juin 2015, il avait égorgé celle qui était par ailleurs la mère de leurs trois enfants . Les faits s'étaient déroulés à leur domicile de Mareuil-sur-Ourcq dans l'Oise. Les enfants n'étaient pas présents au moment du drame.Rapidement recherché, Eric Poquet sera interpellé quelques jours plus tard près d'Orléans. Le couplé était en crise et il était question de séparation. Mais le mobile profond du geste d'Eric Poquet reste flou malgré ce procès.