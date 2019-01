Assises de l'Oise : 22 ans de prison retenus contre Laurent Galopin pour l'assassinat de sa mère

Le verdict est tombé. Alors que la défense avait réquisitionné une peine de 25 ans de prison se sont 22 années de prison qui ont été retenues contre Laurent Galopin. L'homme de 49 ans a été reconnu coupable de l'assassinat et donc de meurtre avec préméditation de sa mère de 86 ans à Paillart non loin de la commune de Bretueil le 4 avril 2016. Me Domitille Risbourg, avocate de Laurent Galopin, a annoncé leur intention de faire appel de cette décision.

Retour sur les faits

C'est le 10 avril 2016, que le corps sans vie de Raymonde Galopin avait été retrouvé dans une poubelle. Son fils en personne, revenu vivre au domicile maternel, avait alors alerté les gendarmes. Si les conclusions des experts indiquent que la victime est décédée d'une strangulation et non par l'administration de somnifères Laurent Galopin a nié jusqu'au bout les faits. Selon nos collègues du Courrier Picard il aurait répété avoir causé la mort de sa mère involontairement en lui donnant deux gélules de somnifère.