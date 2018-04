Une association amiénoise réalise le nouveau clip de Kristov, un ancien de la Nouvelle Star

Christophe Leroy alias Kristov, a fait appel à l'association amiénoise JMG Production pour le nouveau clip de son groupe Mar del Plata. C'est le titre sombre L'instinct, qui évoque le lien entre l'amour viscéral, la folie et la mort, qui a été mis en image.C'est par une connaissance commune que Kristov a contacté Julien Beuvry, un des membres de JMG Production. "Je connaissais déjà Julien par l'intermédiaire de Loïk, le chanteur du groupe de Dust, que je remplace parfois", partage l'artiste beauvaisien.Le travail autour du clip débute à l'automne. "C'est un travail de longue haleine". La vidéo est sortie aujourd'hui sur la plateforme Youtube, en même temps que le, qui compte 4 titre. "C'est un peu un avant-goût de l'album qu'on prépare en ce moment"."C'est un album plus rock que le premier, on a voulu faire quelque chose de fidèle à nos lives durant les concert. C'est assez brut", raconte Christophe Leroy.Mar del Plata est un groupe beauvaisien créé en 2015 autour de Christophe, connu pour avoir participé au télécrochet. Il est composé deLes paroles des chansons sont écrites par Christophe et le parolier Victor Tchouri.Les quatre artistes s'inspirent de laet de groupes tels queL'association JMG Production créé des clips musicaux, des pubs, du design de sites internet. Leur nom est l'acronyme de trois prénoms, J Pour Julien, M pour Marco, G pour Guillaume. CesUn an plus tard, ils réalisaient leurs premières vidéos. A l'époque, ils se contentent de faire des courts-métrages et des parodies.