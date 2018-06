ASVP, recouvreur de créances... Qui se cache derrière les métiers mal-aimés ?

On a tous les types de comportements

ASVP, recouvreurs de créances... Qui se cache derrière les métiers mal-aimés ?

Christelle Depestel, Agent de surveillance de la voie publique ; Vincent LAVALEE, Recouvreur de créance (Catch) ; Marylène Govin, Psychologue - France 3 Picardie - Grand format de Thibault Rysman, Laurent Pénichou, Gontran Giraudeau et Lionel Gaimard. Montage de Nicolas Duchet.

Au-delà des préjugés

(ASVP) à Beauvais.à Amiens. L'une vous verbalise lorsque vous oubliez votre ticket de stationnement, et l'autre vous sollicite en cas de dette ou d'impayés. Vous n'avez envie de voir ni l'un, ni l'autre, et pourtant"Ça me correspond bien parce que j'ai un tempérament assez carré, assez juste, je suis droite dans ma nature" sourit l'agente, qui a surpassé sa crainte de l'uniforme. Membre d'une équipe de six pour un total de, elle admet tout de même avoir parfois affaire à de fortes têtes."Je relativise, je lui explique, et après si la personne comprend pas, j'abandonne, mais" explique Christine Depestel. "Souvent on me dit 'Merci', 'Au revoir' et 'Bonne journée' !""On a tous les types de comportements" souligne de son côté Vincent Lavalée. "Des gens charmants, des gens qui nous remercient de nos interventions, mais on a aussi des gens."Il traite, mais il ne sort pas toujours vainqueur du jeu du chat et de la souris auquel il se livre avec les débiteurs. Quand ils trouvent porte close et découvrent, par exemple, que la personne a déménagé."Les deux extrêmes me touchent" confie le recouvreur de dettes. "Quand j'ai un de mes clients qui m'appelle en pleurant, en me disant : 'J'ai réellement que vous y arriviez',. Et à l'inverse, quand vous avez un débiteur ou une débitrice qui vous exprime des difficultés, qui est sincère, évidemment ça touche. Et il y a même des cas où on a envie, entre guillemets, de ne pas être efficace".Des métiers difficiles, à n'en pas douter. "J'ai un mental très fort, donc je peux endurer beaucoup de choses" observe Christelle. "Faut pas être faible." "On essaie en permanence de les respecter" précise Vincent, "et je pense que c'est le meilleur moyen, vis-à-vis d'eux, de changer l'image de notre profession."L'une verbalise tout en expliquant, pédagogue et parfois clémente. L'autre s'efforce de trouver des solutions et d'assister les débiteurs avant d'en venir au dernier recours. L'une et l'autre tordent le cou aux préjugés qui collent à la peau de leur métier et montrent queEt on sait ce qu'on dit, puisque les journalistes, eux non plus, n'ont pas vraiment bonne presse