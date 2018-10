Attaque de droïdes au village des sciences de l'IUT de Beauvais

Apprentis chimistes à Compiègne

Robots et droïdes à Beauvais

Pour sa 27e édition, la Fête de la science s'empare de la thématique des fausses informations et des idées reçues. Elle se fixe pour objectif de développer l'esprit critique, notamment chez les jeunes, en adoptant une démarche scientifique.Dans l'Oise, la Fête de la Science prend ses quartiers. l'Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale de Compiègne a ouvert ses portes aux apprentis chimistes. Sous les yeux des apprentis sorciers, un monstre va sortir. De l'eau et de la maïzena, le tout placé sur des enceintes à 60 Hertz ...et le liquide devient solide. Beauvais, l'IUT subit une attaque de droïdes. Pour rencontrer R2 et ses amis, 800 petits et grands ont fait le déplacement. Les adultes rêvent déjà d'en ramener un chez eux pour assurer, entre autres, les tâches ménagères, à défaut de gagner de l'argent.Un peu plus loin, Pepper. Cet androïd a le rythme dans la peau. Robot d'accueil et d'assistance, il est déjà utilisé dans des maisons de retraite, comme l'explique Valentin Fontaine, étudiant ingénieur à l'ITII Beauvais : "La robotique et la domotique, c'est quelque chose d'actuel. Nous, on est en école d'ingénieur et d'alternance et on a une nouvelle section qui vient d'ouvrir exprès pour la robotique industrielle. La robotique, c'est vraiment l'avenir de l'industrie et l'avenir de tous les jours".Recréer une tornade, des éclairs, les expériences sont multiples et attirent les plus jeunes. Etrange paradoxe à l'heure où les filières scientifiques après le bac sont délaissées.En France, en moins de 10 ans, on note une baisse de 30% de docteurs en sciences.