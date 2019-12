À Beauvais, un acte de malveillance prive 12000 foyers d'électricité

"C'est clairement un acte de malveillance, explique-t-on au Réseau de transport électrique. Des gens se sont introduits dans un poste d'alimentation à Allonne et ont coupé deux départs de ligne".C'était en milieu de matinée ce jeudi 19 décembre. Deux lignes à très haute tension interrompues et ce sont 12000 foyers de Beauvais et d'une trentaine de communes alentours qui ont été privés d'électricté. "On a rétabli très vite, indique Enedis Picardie. En une heure grand maximum, la grande majorité des clients avait récupéré l'électricité".Rien ne dit que cet acte de malveillance est lié à la protestation contre la réforme des retraites."Ça n'a pas encore été revendiqué, précise RTE. Mais une plainte sera déposée".