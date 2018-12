Beauvais : les agriculteurs en colère déposent un tas de fumier devant la préfecture

#CP Le versement #PAC de 4,3 milliards d’€ dès demain vient soulager des exploitations très éprouvées mais de nombreux espoirs sont déçus, les campagnes 2016 et 2017 n’étant tjr pas soldées. Les engagements du @Min_Agriculture doivent être tenus sur un calendrier enfin normal ! pic.twitter.com/0qdrpRiBp7 — La FNSEA (@FNSEA) 15 octobre 2018

"État français, payez ce que vous devez aux paysans", pouvait-on lire, tôt ce jeudi matin, sur les grilles de la préfecture à Beauvais.La pancarte a depuis été retirée mais, pas l'énorme tas de fumier déposé par les agriculteurs.Par ce geste, ils dénoncent le retard important du versement des aides. C'est la politique agricole commune (PAC) qui définit les subventions accordées aux agriculteurs, et selon la FNSEA le versement traîne depuis 2016.En cause notamment, le retard dans les aides accordées aux mesures agro-environnementales et climatiques , dites MAEC, qui permettent d'accompagner les exploitations agricoles qui passent par exemple en bio, ou limitent l'utilisation des pesticides."Seuls 50% des soutiens aux MAEC et un tiers des aides à l’agriculture biologique ont été versés pour la campagne 2016, ce qui place les exploitations en conversion dans de grandes difficultés", indique la FNSEA.