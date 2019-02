Beauvais : une bande de jeunes sauve un habitant pris au piège dans l'incendie de son appartement

Les sapeurs-pompiers de l'Oise sont intervenus mercredi aux alentours de 18h30 pour un feu d'appartement dans le centre-ville derue du 27 juin.Quelques minutes plus tôt, une bande de jeunes, qui se trouvaient dans un bar à proximité, ont aperçu un habitant pris au piège par les flammes. Ils lui ont demandé de sauter par la fenêtre et l'ont rattrapé. L'homme a été blessé à la main et transporté au CH de Beauvais.Arrivés sur place, les pompiers ont procédé rapidement à l'évacuation des bâtiments adjacents.Les habitants de la rue du 27 juin étant anciens, les pompiers ont dû limiter au maximum le risque de propagations aux autres immeubles. Plusieurs équipes étaient sur place et les opérations ont duré une bonne partie de la nuit.Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie.