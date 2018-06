Beauvais : derrière la fermeture des magasins Carrefour, le lent déclin de quartiers à l'abandon

Antoine Martel, ancien responsable d'un magasin Carrefour à Pont-Sainte-Maxence ; Mohrad Laghrari, adjoint à la cohésion sociale et la politique de la ville à la mairie de Beauvais - France 3 Picardie - Reportage de Quentin Duval et Nagib Ben Ghezala. Montage de Nicolas Duchet.

On isole encore plus les personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes malades

Cette enseigne franchisée ne fait pas partie des 56 magasins ex-Dia victimes du plan de transformation de Carrefour dans les Hauts-de-France , mais sa fermeture à venir n'en est pas moins violente." regrette un client âgé devant le Carrefour Contact du quartier Saint-Jean, voué à disparaître. Ce dernier a "signé la pétition pour que le magasin Carrefour d'ici soit repris et ne ferme pas." Une autre dame se dit "en colère et triste. En même temps, j'ai envie de pleurer."Carrefour Contact à Saint-Jean, Carrefour City à Saint-Lucien, un même combat... qui semble perdu d'avance, puisqu'à Saint-Lucien l'enseigne a clos samedi soir, sans repreneur.Des fermetures qui ne posent pas seulement un problème de courses," explique Mohrad Laghrarin, adjoint à la cohésion sociale et la politique de la ville à la mairie de Beauvais. "Si on a pas un service de proximité, on empêche un certain nombre de personnes de pouvoir faire leurs courses. On isole encore plus les personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes malades."