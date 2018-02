Plus deainsi que les équipes Smur Beauvais et laétaient mobilisés samedi vers 21h30 pour un violent accident survenu sur la RD901, au niveau du magasin Decathlon.Une Peugeot 405 remontait la rocade à contresens et est venue percuter une Audi A4. La conductrice de la première voiture ainsi que celle de l'Audi ont été gravement blessées dans cet accident, avec de nombreuses fractures.Elles ont été évacuées dans un état très grave jusqu’au centre hospitalier d’Amiens.