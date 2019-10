A Beauvais, les écoliers déjeunent avec les policiers municipaux dans les cantines de la ville

De la pédagogie avant tout

mercredi 16 octobre à l’accueil de loisirs « Les Lucioles » (Quartier Marissel)

mercredi 13 novembre à l’accueil de loisirs « L’Astuce » (Quartier Centre-Ville)

mercredi 27 novembre à l’accueil de loisirs « La Buissonnière » (Quartier Notre-Dame-du-Thil)

vendredi 18 octobre, de 10h00 à 12h00 : place Agel/Quartier Saint-Jean

samedi 26 octobre, de 14h00 à 16h00 : centre commercial Jeu de Paume

mercredi 13 novembre, de 10h00 à 12h00 : marché du Centre-Ville

lundi 25 novembre, de 10h00 à 12h00 : marché du quartier Argentine

Comment redorer le blason des policiers auprès des jeunes et de la population ? La ville de Beauvais a décidé d'initier des rendez-vous conviviaux entre sa police municipale et ses habitants. Après "le café des policiers", lancé en février, l'opération "la cantine avec les policiers" a démarré le 4 septembre.« Tous les retours que l'on a depuis le début de ces rencontres sont positifs », raconte Stéphane Tisné, directeur par interim de la prévention et de la sécurité à la ville de Beauvais. « Avec le "café des policiers", on avait besoin de recréer le contact avec les habitants et ils sont très contents de partager ce moment d'échange sans filtre avec nous. Ils se sentent écoutés, on est dans la proximité ».Deux policiers municipaux de la brigade de proximité rencontrent les écoliers des établissements primaires (CE2, CM1 et CM2) durant les repas à la cantine. « On parle du métier, des actions de la police municipale, on leur explique l'armement de la police municipale, les enfants nous disent "tu as un pistolet, tu peux tuer des gens ?" On leur explique qu'en France les policiers ne tirent pas comme dans les films. La question qui m'a le plus marqué, ajoute Stéphane c'est lorsqu'un écolier m'a dit "mais toi aussi tu as des enfants ? C'est la plus belle question que j'ai eu. On leur explique alors que derrière l'uniforme, il y a un père ou une mère de famille, on humanise l'agent de police ».Selon un sondage BVA pour l'OBS de 2016, neuf Français sur dix ont une bonne image de leur police.