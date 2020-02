Un jeu stimulant qui apporte aussi du bien-être

Une thérapie non-médicamenteuse

Une table magique à l'EHPAD

Depuis trois semaines, l'HEPAD l'Age d'Or à Beauvais dispose d' une table magique. Une Tovertafel, une innovation néerlandaise. Il s'agit d'animations interactives projetées sur une table et destinées à lutter contre le déclin cognitif des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres affections neurologiques dues au grand-âge.Cette table magique en plus de stimuler la mémoire des aînés, apporte également un bien-être, un apaisement et une certaine estime de soi aux pensionnaires de l'EHPAD. Pour les personnes angoissées, cela leur permet de se détendre.Ce jeu interactif propose plusieurs exercices ludiques destinés à libérer les émotions et la parole des participants. "Ils peuvent interagir entre eux avec la table magique, ils peuvent communiquer avec les aides-soignants, et surtout avec leur famille. Au lieu de rester concentrer sur des conversations qui reviennent en boucle qui sont dues en partie à la maladie d'Alzheimer. Ils peuvent communiquer sur les couleurs, les sons, le toucher, ça, c'est très très important pour nous". Souligne Elodie Wagon, la directrice de l'EHPAD de l'Âge d'Or à Beauvais.Cet outil fait partie des thérapies non-médicamenteuses, ayant pour objectif d'inciter les malades d'Alzheimer à rester actifs et présents dans leur vie même si leur esprit s'en échappe. Au bout de quelques jours, l'objectif est de permettre aux résidents d'utiliser seuls la Tovertafel. L'outil est financé par le département de l'Oise.