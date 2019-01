Beauvais : le groupe AGCO confirme son intention de reprendre le site de Froneri (ex-Nestlé)

Si la reprise s'officialise...

Par la voix de son président Thierry Lhotte, le groupe AGCO confirme son intention de reprendre le site Froneri (ex-Nestlé) de Beauvais, mercredi 16 janvier.spécialisé dans la contruction et la distribution de matériel agricole,Deux jours plus tôt, une réunion sur l'emploi avait eu lieu à Froneri, en présence de représentants d'AGCO, où 79 des 317 salariés du glacier ont postulé pour la reprise. L'usine Froneri, véritable enclave au milieu des trois sites d'AGCO à Beauvais, pourrait être acquise par le groupe agricole en 2020 si aucune offre de reprise n'est déposée par une compagnie du même secteur d'activité, à savoir l'agro-alimentaire.S'il est acquis par AGCO, le site de Froneri pourrait permettre la création d'un complexe industriel quasiment continu de 54 hectares. Afin de relier ces quatres prochains sites industriels, l'américain réfléchit à la création d'un tunnel passant en dessous de l'avenue Blaise-Pascal. Le président d'AGCO compte aussi nommer un chef de projet afin de ré-industrialiser Froneri.Dans cette hypothèse, AGCO s'est engagé à faire de ce site la "maison mondiale" de Massey-Ferguson - célèbre marque de tracteurs qu'elle assemble à Beauvais - et construire 18 000 tracteurs par an, soit une augmentation de 35% de la production actuelle. AGCO compte aussi doubler sa clientèle en passant de 10 000 à 20 000 clients. En plus des salariés de Froneri concernés par l'offre de reprise, le groupe américain pourrait créer plus de 200 emplois afin de tenir ces objectifs.