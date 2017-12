Beauvais : il renverse un piéton et prend la fuite

Samedi vers 17h40, les pompiers et la Police nationale sont intervenus sur un accident impliquant une voiture et un piéton. Ce dernier, âgé d'environ 30 ans, a été percuté de plein fouet. D'abord pris en charge par le SMUR de Beauvais, il a été hospitalisé avec 12 fractures, un traumatisme crânien et un poumon touché. Aujourd'hui encore, son état est jugé très préoccuppant.



Les faits se sont déroulés avenue Marcel-Dassault. Le piéton venait visiblement de sortir du supermarché Lidl avant d'être renversé. La police recherche le conducteur du véhicule incriminé, qui a fui après l'accident.



Pour toute information, contacter le 03.44.89.80.00.