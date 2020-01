Beauvais : incendie dans appartement, une quarantaine de personnes évacuées

Un incendie s’est déclaré dans un logement rue de Sologne. Je me suis rendue immédiatement aux côtés des sinistrés. Le bilan provisoire fait état de 10 personnes légèrement intoxiquées. Merci aux pompiers pour leur réactivité et au CCAS pour la prise en charge des locataires. pic.twitter.com/OkAYT7cjfW — Caroline Cayeux (@carolinecayeux) January 18, 2020

Un immeuble situé rue de Sologne, au sein du quartier Argentine de Beauvais, a été touché par un incendie ce samedi 18 janvier aux environs de 19h30. Le feu est parti d'un appartement situé à l'avant-dernier niveau de ce bâtiment de sept étages. Il a rapidement pu être circonscrit par les sapeurs-pompiers. Selon leur bilan transmis le lendemain matin, une vingtaine de personnes, légèrement intoxiquées par les fumées, ont été transférées à l'hôpital.Le bâtiment a été évacué par les services de secours. Une vingtaine de personnes ont été redirigées vers un gymnase situé à proximité. Parmi elles, trois enfants et un bébé. Deux personnes ont passé la nuit sur place, les autres ayant pu être hébergées par des proches.Selon l'OPAC de l'Oise, les habitants devraient pouvoir réintégrer leur logement d'ici la soirée de dimanche, à l'exception de l'appartement sinistré et d'un autre, endommagé par les fumées. Le chauffage, l'électricité et le gaz étaient en passe d'être rétablis en milieu de matinée.