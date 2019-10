Beauvais interdit les cirques avec animaux sauvages

[#Cirque 🎪] En cette #JournéeMondialeDesAnimaux, j’ai signé un arrêté interdisant les cirques avec animaux sauvages à #Beauvais. Pour leur protection, parce que leurs conditions de vie sont inadmissibles. 🦁🐯 Je vous invite à signer également la pétition de @30millionsdamis : pic.twitter.com/4qbbLEb7jr — Caroline Cayeux (@carolinecayeux) October 4, 2019

La présence d'animaux dans les cirques est de plus en plus décriée par les défenseurs des animaux mais aussi par certaines communes de France.Récemment, en Picardie, Beauvais rejoint le mouvement. Caroline Cayeux, la maire de la ville de Jeanne Hachette ne souhaite plus à l'avenir accueillir des cirques mettant en scènes des animaux sauvages.Par un arrêté elle prévient qu'elle ne signera plus d'autorisation d'installation dans sa commune. Elle invite également à signer la pétition de 30 millions d'amis qui dénonce les conditions de détention, l'exiguïté des cages ou encore le stress des spectacles.