Beauvais : mal-voyant, il se voit refuser l'accès au supermarché

Alors qu'il allait faire ses courses comme d'habitude au supermarché de son quartier, le 10 mai, un mal-voyant se voit refusé l'entrée du magasin par le vigile, parce qu'il était accompagné de son chien guide, Linux.Emmanuel Rouchaussée insiste, ajoutant qu'il est déjà venu trois jours avant mais le gardien reste sur sa position précisant que c'est le règlement.Il montre le texte de loi fourni par l'école de chiens guides d'aveugles qu'il garde toujours sur lui. Rien n'y fait. Il demande alors à voir la responsable.Celle-ci explique qu'elle ne peut pas autoriser l'entrée du chien pour des questions d'hygiène. Au bout de quelques minutes, reconnaissant ce client, elle interpelle Emmanuel Rouchaussée et lui demande pourquoi il vient aujourd'hui avec un chien alors que ce n'était pas le cas avant. Il répond que, ce à quoi elle réplique "donc vous n'êtes pas aveugle".En entendant ces mots, les larmes lui montent aux yeux.Des clients témoins de la scène prennent sa défense. La responsable finit par autoriser l'entrée du malvoyant avec son chien mais se sentant humilié, Emmanuel Rouchaussée préfère rentrer chez lui avec son chien Linux.Joint par téléphone, Emmanuel Rouchaussée nous explique la violence morale qu'il a ressentie "".De retour à son domicile, il décide de partager sa mésaventure sur les réseaux sociaux.. Elle lui propose un geste commercial de 30 euros. Ce qu'Emmanuel Rouchaussée refuse préférant que la chaîne de magasins verse un don à l'école des chiens guides.En racontant sa mésaventure, Emmanuel Rouchaussée espère que son récit puisse faire évoluer les mentalités. Et s'il a reçu beaucoup de marques de soutien, il souhaite aujourd'hui tourner la page.Cette histoire est malheureusement récurrente. En avril dernier, un petit garçon atteint d'un cancer, n'a pas pu entrer au Parc Saint-Paul, près de Beauvais, parce qu'il portait un masque hygiénique.Le handicap est encore loin d'être accepté pourtantmais sont encore méconnues.Selon l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, modifiée le 11 février 2005, « l'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité ».Car lors d'un «testing» mené pour la deuxième année consécutive, l'Association nationale des maîtres de chiens guides d'aveugles (ANMCGA) a constaté que, dans un lieu sur quatre, les chiens guides n'étaient pas les bienvenus. «Les lois sont trop peu connues et les personnes handicapées doivent souvent faire preuve de diplomatie», regrette l'ANMCGA.