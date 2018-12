A Beauvais, le marché de Noël reste ouvert ce week-end mais les animations du Téléthon sont annulées

Il y aura finalement bien les de Féeries de Noël ce samedi à Beauvais. Les chalets du marché de Noël seront ouverts. La patinoire également et les animations sont maintenues.Les rendez-vous organisés dans le cadre du Téléthon sont en revanche déprogrammées samedi et dimanche.En fin de journée, la mairie de Beauvais a mis à jour la décision prise en milieu d'après-midi sur son compte Facebook :La Préfecture recommande aux commerçants du centre-ville de ne pas sortir le mobilier de leurs terrasses le samedi 8 décembre et de rester extrêmement vigilants pour anticiper et pouvoir fermer immédiatement leurs boutiques en cas de débordements.La mairie de Beauvais avait annoncé sa décision de tout annuler quelques heures plus tôt sur ses comptes de réseaux sociaux :Après les heurts qui ont éclaté entre lycéens et forces de l'ordre ce matin dans les rues de la ville et en prévision des éventuelles manifestations de gilets jaunes, le préfet de l'Oise a préconisé l'annulation de toute opération prévue sur l'espace public.Pour éviter que la situation tendue de ce jeudi ne se reproduise, la préfecture a également encouragé certaines communes du département à fermer les lycées.