Beauvais : plage sans tabac au plan d'eau du Canada

Le tabac, première cause évitable de mortalité en France

La plage du plan d'eau du Canada devient une plage sans tabac. Une convention a été signée entre la municipalité de Beauvais et la Ligue contre le Cancer, à l'initiative de cette dernière.Depuis samedi 30 juin, la cigarette est interdite sur la plage du plan d'eau ainsi que dans l'espace éphémère Cana Beach et les deux aires de jeux.Des bracelets ont commencé à être distribués auprès des visiteurs pour les sensibiliser à cette nouvelle réglementation.Le 13 juillet, l'accord entrera officiellement en vigueur. Toute personne qui viendrait à enfreindre le règlement sera désormais passible d'une amende de 68 €.Cette décision entre dans le cadre du pavillon bleu, label obtenu par la ville en 2016.Toutefois, que les fumeurs ne s'alarment pas ! Comme dans tous les espaces publics, ils pourront continuer à profiter des bienfaits du soleil sur la plage. Des cendriers sont mis à leur disposition à l'extérieur.Voir un reportage complet sur la chaîne youtube de France 3 Hauts-de-FranceLe tabac est la première cause de mortalité évitable en France avec plus de 60 000 morts par an, dont 37 000 par cancer. Le label "Espace sans tabac" a été développé par la Ligue contre le cancer en partenariat avec les municipalités. Il propose des espaces publics extérieurs qui sont, jusqu'à présent, non soumis à l'interdiction de fumer des décrets Bertrand . Les espaces visés sont principalement des zones accueillant des enfants, c'est-à-dire les plages, les aires de jeux ou encore les parcs.Aujourd'hui la Ligue contre le cancer compte 218 "Espaces sans tabac" dans 29 villes en France. Nice a été la première ville de France à proposer l'ouverture en 2011 d'une grande plage sans tabac.Le plan d'eau du Canada est ouvert jusqu'au 2 septembre, chaque jour, de 8h à 22h.