Beauvais : quatre mois prison avec sursis contre le policier de la PAF qui avait humilié un migrant

Les faits remontent au 14 novembre dernier. Souleymane Diallo un Guinéen de 25 ans doit se rendre au commissariat de Beauvais dans le cadre d'un contrôle d'identité.



L'homme a fui son pays après avoir été persécuté, emprisonné, et torturé parce qu'il était peul, un peuple d'Afrique de l'Ouest. En situation régulière en France, il est emmené dans le local de fouille. À ce moment-là, un policier profite d'être seul avec lui pour l'humilier. "Tu es à moi", lui dit-il. "Tout ce que je dis, tu le fais."



Après les paroles, les actes. Ce même policier, lui fait signe de lécher ses mains, puis ses chaussures. L'homme apeuré, s'exécute. La scène similaire se répète également après son audition. Un autre policier donne l'alerte

C'est au moment d'être relâché, que Souleymane Diallo raconte ce qu'il s'est passé à un autre policier. Celui-ci en informe immédiatement ses supérieurs. "Ce sont des faits abjectes, je crois d'ailleurs qu'un major de police a dit que c'était l'œuvre d'un tortionnaire, cela résume assez bien les choses", affirme Antoine Caté, avocat de la partie civile.



Après avoir reconnu une première fois les faits devant l'Inspection générale de la Police nationale (IGPN), le policier s'était finalement rétracté. À l'audience, il affirme que c'est Souleymane Diallo qui s'est jeté à ses pieds pour obtenir accès à son téléphone portable. Une version qui n'a pas convaincu le tribunal. "Aujourd'hui je suis soulagé et surtout satisfait de la condamnation", confie la victime.



Ce vendredi, le policier a été reconnu coupable et intégralement responsable de ses actes. Il est condamné à 4 mois de prison avec sursis avec mise à l'épreuve et obligation de soins. Le fonctionnaire devra en outre payer 1000 euros de dommages à la victime (qui réclamait 5000 euros).



Le tribunal n'a pas prononcé d'interdiction d'exercer et laisse cette décision entre les mains de la hiérarchie du coupable.