Beauvais : les sapins de Noël collectés avant d'être recyclés

C'est le temps de dire adieu. Et pour, retraité, la séparation est difficile. Ce jeudi matin, cet habitant de Beauvais, dans l'Oise, doit se résoudre à décrocher boules et guirlandes, sans même attendre la fête de l'Epiphanie, ce dimanche. "On aimerait bien que ça reste plus longtemps, plusieurs mois même, reconnaît ce passionné de décorations de Noël. Pour la jonction 2018, 2019 puis 2020 ! Malheureusement, le charme s’arrête dès la première quinzaine de janvier." Il déposera tout de même son sapin à un point de collecte."Dès 4 h du matin, trois camions ont sillonné les rues l'agglomération, pour collecter les conifères, dépouillés de décorations, que leurs propriétaires avaient pris soin de laisser devant chez eux la veille. Les arbres atterrissent directement dans la benne. "On ne ramasse que les sapins verts, pas les sapins blancs, souligne, agent de collecte pour l'agglomération du Beauvaisis. Il y da e la mousse dessus et ça ne peut pas être recyclé, comparé aux sapins naturels, bien propres, prêts à être mis en compost." Les arbres seront broyés en copeaux avant d'être recyclés pour être transformés en terreau. L'an dernier, environ 3.000 arbres avaient connu ce sort.Autre solution si vous n'optez pas pour ce type de ramassage : "Les gens peuvent aller les déposer au niveau des déchetteries, des points verts, recommande, directeur environnement de l'agglomération. Il faut surtout éviter de les mettre dans les ordures ménagères. Ça n’a pas vocation à être valorisé dans cette hypothèse-là." Laisser son sapin sur la voie publique expose en revanche à une amende de 68 euros.