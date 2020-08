Beauvais : Suspicion de noyade au plan d'eau du Canada, l'homme a été retrouvé sain et sauf

Recherché depuis dimanche

Depuis dimanche 9 août soir, et la découverte d'effets personnels abandonnés, une personne était activement recherchée dans le secteur du plan d'eau du Canada, à Beauvais. L'homme recherché a été retrouvé sain et sauf et a pu récupérer ses affaires indique la police nationale de l'Oise sur son compte Facebook.Une serviette brodée du prénom "Manu", un tee-shirt Columbia, des lunettes de soleil Vuarnet, une paire de sandales Jeep ainsi qu'une casquette avaient été retrouvés sur la plage, sans leur propriétaire."Je suis très heureuse d'apprendre par la police nationale que la personne pour laquelle un appel à témoins a été lancé hier a été retrouvée, s'est réjouie la maire de Beauvais Caroline Cayeux. Cette personne va très bien et était partie de la plage du Plan d'eau en laissant ses affaires", rajoute-t-elle.Les services de police et de pompiers craignaient une noyade. C'est pourquoi, ils avaient immédiatement lancé les recherches en début de soirée dimanche. Une brigade cynophile ainsi que des drones avaient même été déployés sur la zone.Contactée à plusieur reprise, la police nationale de l'Oise n'a pas donné plus de détail.