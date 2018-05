A Beauvais, le Tcho Café fête ses 7 ans

Contacts pratiques

mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h

vendredi de 10h à 13h et de 16h à 18h

samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Animé par des bénévoles de l'association Ricochets le Tcho Café est un café pas comme les autres. On ne consomme ni alcool ni tabac mais on y entre librement et sans inscription.pour des moments d'échanges. Iciet ce, en toute convivialité.D'abord itinérant dans différents quartiers de Beauvais, le Tcho Café s'est installé en 2013 de façon pérenne au coeur de Saint-Jean.Depuis sa création en 2011, ce café associatif a doublé le nombre de ses adhérents, passant de 300 à plus de 500 personnes. Les activités qu'il propose y sont probablement pour quelque chose.Il suffit de consulter le programme sur le site internet. En ce mois de mai, on y trouve des jeux d'éveil pour les enfants de 0 à 3 ans mais aussi un atelier Montessori pour leurs parents. Une psychologue est aussi là pour répondre aux questions.Pour les plus grands déjà âgés de plus de 4 ans, c'est un atelier de semis et de plantations qui les attend dans le jardin pédagogique du Tcho Café.A partir de 6 ans, les petites mains créeront un tableau en fil tendu le 26 mai à 15h (sur inscription).Comme vous l'aurez compris, le succès du Tcho Café n'est plus à prouver. A l'avenir, il pourrait bien se déployer au-delà du quartier Saint-Jean.Pour fêter ses 7 ans et comme tous les samedis, le Tcho-Café est ouvert jusqu'à 18h.Toutes les activités proposées sont libres et gratuites, sous condition d’une adhésion de 5€ par an et par famille.Adresse : 1, square Clairefontaine - Quartier Saint-Jean, à BeauvaisHoraires d'ouverture :Fermeture exceptionnelle le samedi 19 mai