Beauvais va avoir son marché bio

Les premiers dimanches de chaque mois, les producteurs locaux de légumes, fruits et autres commerçants de produits bio vous donnent rendez-vous sur la Place Jeanne Hachette à Beauvais pour un marché bio à partir du 3 juin.



Ce nouveau marché vient s'ajouter à la liste des cinq marchés qui animent le centre-ville et les quartiers de Beauvais du lundi au samedi.



En plus de ces rendez-vous hebdomadaires, la ville propose également des marchés à thèmes, les provinciales de Beauvais avec l'édition estivale et automnale, le marché portugais, et le marché africain.