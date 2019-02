Le Beauvaisien Arnaud Démare encore battu lors de la 4e étape du Tour de l'Algarve

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) prend la deuxième place de cette quatrième et avant-dernière étape du Tour de l'Algarve derrière le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo) qui l'emporte en s'imposant au sprint ce samedi à Tavira, dans le sud du Portugal.L'étape de 198,3 km entre Albufeira et Tavira a sans surprise connu une arrivée au sprint massif malgré une échappée de plusieurs coureurs rattrapée à 20 km de la fin du parcours. Après son arivée, le Beauvaisien était déçu : "Je me fais prendre la place au dernier virage à 500m, et derrière" a-t-il déclaré au micro de Cyclism'Actu Il lui sera difficile de rattraper le slovène Tadej Pogacar (UAE-Emirates), 20 ans, qui conserve son maillot jaune et garde une avance confortable sur ses poursuivants.Le peloton prendra dimanche le départ de la cinquième et dernière étape de ce Tour d'Algarve, 173,5 km entre Faro et le col de Malhao, une arrivée donc en montagne.