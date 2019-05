Le Beauvaisien Arnaud Démare perd son maillot cyclamen sur la 18e étape du Tour d'Italie

Au terme de la 18e étape du #Giro102, @ArnaudDemare prend la 8e place. pic.twitter.com/eoxmbLQTdW — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) 30 mai 2019

On a voulu être trop gourmand

L'équipe Groupama FDJ, a-t-elle fait une erreur stratégique ? La question est lancée sur les médias. Le Beauvaisien Arnaud Démare est arrivé huitième de cette 1 8ème étape du Giro d'Italie Une étape dans laquelle le coureur avait pourtant toutes les chances de gagner des points.Le profil de l'étape devait profiter aux sprinteurs où un duel entre Arnaud Démare et l'Allemand Pascal Ackermann était attendu."On voulait rester placé. J'ai été gêné à deux reprises. Forcément je suis très déçu déclare-t-il au micro du journaliste de l'Equipe, du jour au lendemain, tu deviens nul parce que tu perds le maillot, mais au bout de trois semaines, il faut garder son train. C'est la grosse déception".Si le Picard garde le sourire, il sait qu'il a peu de chances de reprendre le maillot cyclamen à Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe).Après un départ très rapide, l'échappée a bien géré. Les 3 coureurs de tête sont allés jusqu'au bout, gardant la distance avec les sprinteurs. La stratégie de Frédéric Guesdon n'a pas fonctionné. Le directeur sportif FDJ a du mal à comprendre : "On jouait le maillot, on avait les cartes en main et on a tout perdu" déclare-t-il à l'Équipe.