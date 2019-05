Le Beauvaisien Clément Lenglet (FC Barcelone) appelé pour la première fois en Équipe de France

Les petits nouveaux

Les prochains matches des Bleus

France-Bolivie (match amical) à la Beaujoire (Nantes), le dimanche 2 juin

(match amical) à la Beaujoire (Nantes), le dimanche 2 juin Turquie-France (éliminatoires Euro 2020) au stade Büyükşehir Belediye de Konya (Turquie), le samedi 8 juin

(éliminatoires Euro 2020) au stade Büyükşehir Belediye de Konya (Turquie), le samedi 8 juin Andorre-France (éliminatoires Euro 2020) au Stade national d'Andorre-la-Vieille, le mardi 11 juin

24 joueurs appelés par Didier Deschamps dont 3 nouveaux ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus



France🆚Bolivie - Dim. 02/06 à Nantes

Turquie🆚France - Sam. 08/06

Andorre🆚France - Mar. 11/06 pic.twitter.com/PMBFYE4yV9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 21 mai 2019

Clément Lenglet pourrait bien jouer les futurs éliminatoires de l'Euro 2020 en bleu. Preuve de sa bonne saison au FC Barcelone, le défenseur de 23 ans figure pour la première fois de sa carrière dans la liste des 24 joueurs appelés par Didier Deschamps pour jouer les trois prochains matches de l'Équipe de France de football en juin.Né en 1995 à Beauvais,, club de la commune éponyme située entre Méru et Beauvais, avant de passer par l'US Chantilly puis le centre de formation de Nancy, alors en Ligue 2. Il débute son parcours professionnel en 2013 et devient l'un des principaux pilliers de l'effectif lorrain, qui accède à la Ligue 1 pour la saison 2016-2017.Recruté par Séville au mercato d'hiver, Clément Lenglet quitte son club formateur en janvier 2017 - qui redescendra en L2 en mai - et découvre alors le championnat espagnol. Il signe ensuite à Barcelone à l'été 2018 pour cinq années, où il retrouve ses compatriotes Ousmane Dembelé et Samuel Umtiti.Au sein de la défense bleue, il retrouvera ce dernier en compagnie de Raphaël Varane (Real Madrid) Kurt Zouma (Everton), Lucas Digne (Everton), Ferland Mendy (Lyon), Benjamin Pavard (Stuttgart) et, ancien capitaine nantais et auteur d'une très bonne saison avec Lyon, lui aussi convoqué pour la première fois. Lui et Clément Lenglet étaient en concurrence avec Aymeric Laporte et Alexandre Lacazette, qui évoluent en Premier League, respectivement à Manchester City et Arsenal.Pour les matches éléminatoires de l'Euro 2020, Didier Deschamps a exceptionnellement convoqué 24 joueurs au lieu de 23 habituellement. Un gardien supplémentaire a été sélectionné en raison de la finale de la Ligue des Champions que disputera le portier et capitaine Hugo Lloris le 1juin avec son club de Tottenham. Le gardien du LOSC, qui a été préféré à Steve Mandanda, accède au rang de quatrième gardien.