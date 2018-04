Un Beauvaisien double médaillé aux championnats du monde d'escrime en Italie

Luidgi, c'est un extra-terrestre

Licencié à Beauvais et originaire de Guadeloupe, le jeune Luidgi Midelton, 19 ans, a décroché l'or aux championnats du monde Junior épée masculine à Vérone, en Italie.Mais ce n'est pas tout... Le jeune athlète a aussi remporté la médaille d'argent lors de l'épreuve en équipe. Il a également brillé lors deoù il a battu l'italien Davide Di Veroli avec le score très serré de 14 à 13.Unepour ce "petit gars de l'Oise", comme l'appelle le président du club M. Lambertin. Arrivée il y a trois ans de Guadeloupe dans l'Oise, il faitSon entraîneur Emmanuel Mortecrette le suit depuis le début. Avant son départ en Italie, il pariait déjà sur lui, annonçant qu'il était "médaillable".Il peut toucher dans n'importe quelle position. Et s'il faut aller sur la Lune, il ira. Il fait ce qu'il faut faire pour avancer", témoigne M. Mortecrette., poursuit l'entraîneur.Le mois dernier, Luidgi avait déjà remporté le bronze lors de l'épreuve d'épée par équipe aux championnats d'Europe à Sotchi. L'an dernier, Luidgi Midelton a remporté le titre de champion de France par équipe junior pour son club.Prochain grand rendez-vous pour le jeune athlète, laLuidgi fait partie des 20 français représentés. Elle aura lieu les 11 et 12 mars.