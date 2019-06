CARTE : quelles classes ouvrent, quelles classes ferment dans l'Oise à la rentrée 2019 ?

Davantage de suspense dans l'agglomération de Creil

Trois fermetures (en rouge)

Trois fermetures abandonnées (en khaki)

L'école maternelle Picasso à Beauvais : y seront scolarisés les "très petite section" (TPS) initialement comptabilisés dans les effectifs de l'école maternelle Launay, qui ne dispose pas de local pour accueillir une TPS.

à Beauvais : y seront scolarisés les "très petite section" (TPS) initialement comptabilisés dans les effectifs de l'école maternelle Launay, qui ne dispose pas de local pour accueillir une TPS. Les écoles maternelles globalisées Philéas-Lebesgue et Robert-Desnos à Compiègne

à Compiègne L'école élémentaire Raymonde-Carbon à Saint-Leu-d'Esserent

à Saint-Leu-d'Esserent Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) d'Auteuil et Berneuil-en-Bray : la levée de fermeture est envisagée par l'IA-DASEN, mais sera confirmée seulement dans les jours qui viennent.

Neuf ouvertures (en vert)

L'école maternelle les Bruyères à La Croix-Saint-Ouen : ouverture avec transfert de 12 PS de l'école Pierrette-Abeille

à La Croix-Saint-Ouen : ouverture avec transfert de 12 PS de l'école Pierrette-Abeille L'école maternelle Georges-Brassens à Neuilly-en-Thelle

à Neuilly-en-Thelle Les écoles globalisées François-Dolto et Madeleine-Brès à Nogent-sur-Oise

à Nogent-sur-Oise L'école élémentaire Jean-Daudre à Lagny-le-Sec

à Lagny-le-Sec L'école primaire des Trois cahiers à Dieudonné

à Dieudonné L'école primaire de Lachelle

L'école primaire Marius-Petitpas de Belle-Église

de Belle-Église Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) d'Autheuil-en-Valois, Boursonne et Ivors

Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de Couloisy et Courtieux

Cinq ouvertures à suivre (points d'interrogation vert)

L'école maternelle Paul-Bert à Nogent-sur-Oise : deux classes pourraient s'ouvrir. L'implantation susceptible d'évoluer en fonction de la répartition des effectifs dans les écoles de la commune

à Nogent-sur-Oise : deux classes pourraient s'ouvrir. L'implantation susceptible d'évoluer en fonction de la répartition des effectifs dans les écoles de la commune L'école maternelle Marcel-Philippe à Creil : implantation susceptible d'évoluer en fonction de la répartition des effectifs dans les écoles de la commune

à Creil : implantation susceptible d'évoluer en fonction de la répartition des effectifs dans les écoles de la commune L'école maternelle Édouard-Vaillant à Creil : implantation susceptible d'évoluer en fonction de la répartition des effectifs dans les écoles de la commune

à Creil : implantation susceptible d'évoluer en fonction de la répartition des effectifs dans les écoles de la commune L'école primaire Danielle-Mitterrand : implantation susceptible d'évoluer en fonction de la répartition des effectifs dans les écoles de la commune. Une ouverture avait déjà été actée au CTSD de janvier, une deuxième pourrait donc être envisagée.

Trois ouvertures abandonnées à suivre (points d'interrogation jaunes)

L'école maternelle de Voisinlieu à Beauvais

à Beauvais L'école élémentaire Victore-Hugo à Creil : pas de local

à Creil : pas de local L'école élémentaire Édouard-Vaillant à Creil : pas de local

La carte scolaire de l'Oise évolue la rentrée prochaine ! Suite à la réunion du Comité technique spécial départemental (CTSD) jeudi 20 juin, celle-ci va s'ajuster en fonction des mouvements de population dans le département picard dès septembre 2019. Celui-ci qui enregistre une diminution de 52 élèves en maternelle et primaire par rapport à la rentrée 2018."C'est un chiffre plutôt stable, puisqu'on tablait plutôt sur des baisses de 300 à 600 élèves [sur environ 84 000 élèves] ces dernières rentrées. On a par exemple eu 559 élèves en moins entre la rentrée 2017 et celle de 2018," indique Pierre Ripart, de la SNUipp-FSU 60.Dans le bassin creillois, où la population évolue considérablement, les ouvertures de classe sont à prendre avec des pincettes, d'où les mentions "à suivre" (voir ci-dessous). "Ces classes recoivent parfois la visite de l'inspecteur d'académie qui procède au comptage des élèves. En fonction du nombre, il peut acter la création ou non d'une nouvelle classe le jour de la rentrée," ajoute Pierre Ripart.Retrouvez ci-dessous les ouvertures et fermetures de de classes ans l'Éducation nationale, qui seront enterrinées le 2 juillet par le Conseil départemental de l'Éducation nationale (CDEN).[NDLR : pour naviguer au mieux sur la carte cliquable, n'hésitez pas à utiliser la fonction plein écran]Elles sont au nombre de trois. Trois postes de la brigade départementale de remplacement, dont la création avait été décidée lors du CTSD de janvier, seront finalement fermés.