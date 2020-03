CARTE. Rayons vidés, services public fermés, voyages scolaires annulés... Le point sur le coronavirus dans l'Oise

‼️ [CORONAVIRUS - COVID-19] 😷❗️



Depuis samedi 29 février, neuf communes de l'Oise sont au cœur du foyer du coronavirus dans le département. Elle ne connaîtront pas de rentrée ce lundi 2 mars : toutes leurs écoles, collèges et lycées ont été fermés jusqu'à nouvel ordre.[Retrouvez dans la carte interactive ci-dessousetpour limiter la propagation du coronavirus. Elle ont été classées en catégories "services" , "loisirs", "consommation" et "éducation", que vous pouvez faire apparaître ou disparaître à votre guise. N'hésitez pas privilégier le plein écran et à cliquer sur les pictogrammes pour obtenir des informations]À Creil, la ville du foyer (ou cluster) la plus peuplée, cette décision s'accompagne de l'annulation des séances de cinéma à la Faïencerie et de la fermeture de l'IUT.En l'absence d'école, les habitants tentent de trouver des solutions de garde. "On va s'organiser à la dernière minute avec ma femme pour garder les enfants. Je travaille dans un lycée, donc on va suivre comment ça évolue, on est dans l'interrogation. On prévoit un petit stock," confie Stéphane, qui ressort d'un centre commercial de Creil.Ici, certains rayons de supermarchés se sont brutement vidés, pris d'assaut par certains clients désireux de faire des provisions. "Il n'y a plus de pâtes, d'huile, plus de produits désinfectants et nettoyants. On va essayer d'aller voir dans un autre centre commercial, peut-être qu'on aura plus de chance," ajoute Christelle, Creilloise elle aussi.D'autres Isariens sont plus tranquilles. "Il ne faut pas céder à la panique et raison garder, estime un autre habitant. Si je viens faire mes courses, c'est juste pour faire faire l'approvisionnement du dimanche. Tout ce qui est gel ou masque est en rupture de stock. Est-ce que les mesures qui s'imposent sont necéssaires ? Je ne pense pas."À Lamorlaye, ville elle aussi comprise dans le cluster de l'Oise, le dimanche est encore plus calme que d'habitude. "Il y a beaucoup moins de fréquentation, je dirais la moitié qu'un dimanche habituel. Il y a moins de contact humain qu'avant, les gens restent davantage chez eux," constate Morgane Bredillet, poissonnière.Une manifestation devait pourtant animer le centre-ville de cette commune de 8 800 habitants en bordure de l'Île-de-France. "On a appris hier vers 15 heures l'annulation de tous les rassemblements et notamment le nôtre, qui se déroulait au château avec 300 voitures environ, regrete Gilles Faussadier, président de l'association automobiles anciennes, à propos de la décision du préfet d'interdire jusqu'à nouvel ordre les manifestations de plus de 5 000 personnes. On y fêtait l'anniversaire de l'association, tout est tombé à l'eau. C'est décevant mais nous comprenons, c'est pour le bien de tous."Dans le même but, l'hippodrome de Compiègne a décidé d'organiser ses courses à huis clos, soit sans public, dans le respect de la décision préfectorale. Sur les 41 paroisses que compte l'Oise, toutes les messes sont annulées ainsi que les célébrations du Carême.Le maire de La Croix-Saint-Ouen, a demandé au préfet de faire fermer les établissements scolaires sur son territoire "pour assurer la sécurité de ses habitants". Chose faite le 1mars, puisque la commune est comprise dans le cluster. Senlis, aussi prise en étau au sein de ce cluster de l'Oise demande de pareilles mesures. La Ville a contacté la préfecture et a décidé de fermer tous ces services municipaux, bibliothèque et crèches comprises.La propagation du virus dans l'Oise intervient en pleine campagne pour les élections municipales, qui se tiennent à partir du 15 mars. La délégation départementale de La République en marche a ainsi décidé de réduire son activité, sans pour autant parler de "suspendre la campagne"."J'ai demandé aux candidats de se conformer aux préconisations de la préfecture. Une campagne électorale, c'est une multiplication de moments de vie en contactavec les gens, explique Nicolas Bourgeois, le référent départemental. Le risque est faible mais notre responsabilité est de ne pas aider à la propagation du virus. D'autant plus que les militants circulent pas mal pour donner des coups de main ici et là.""Je n'ai rien interdit aux candidats, je leur ai juste rappelé de faire attention et de redoubler d'attention, ajoute-t-il. Une campagne peut se faire par d'autres moyens, digitaux par exemple. Mon message, donné en accord avec Paris, n'est pas de d'alimenteur une forme de psychose mais juste d'éviter la multiplication des contaminations. Ça ne rend pas la fin de campagne très sympathique ni très efficace". Pour l'instant, aucun report du scrutin, au niveau local comme national, c'est envisagé.