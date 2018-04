clip vidéo collège Baumont

470 élèves et adultes du collège Henri Baumont à Beauvais ont participé à un clip vidéo sur l'égalité des hommes-femmes et filles-garçons.Élèves, enseignants et personnel administratif se sont mobilisés pour la réalisation de film. Les messages sont clairs la sous-représentativité des femmes dans certains secteurs, comme la culture ou la politique, la disparité salariale, le harcèlement, les violences sexistes et sexuelles, et bien d'autres thématiques sont distillées dans clip vidéo. Il invite les jeunes à réfléchir sur ces problématiques.