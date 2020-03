Coronavirus : l'aéroport de Beauvais fermera d'ici la fin de la semaine

Trois vol assurés mercredi

Le président de la République Emmanuel Macron l'a annoncé lund soir : "les frontières de l'espace Schengen seront fermées pendant 30 jours."Ce qui signifie que les voyages entre les pays non européens et ceux de l'Union européenne sont suspendus."Les Français qui sont actuellement à l'étranger et qui souhaitent rentrer pourront bien entendu rejoindre leur pays", a-t-il assuré, leur demandant de se "rapprocher des ambassades et consulats".À l'aéroport de Beauvais quelques vols sont encore assurés ce mardi. "Il y en a quatre aujourd'hui et trois demain", indique Edo Friart, directeur commercial de la société gestionnaire de l'aéroport (SAGEB).Pour l'essentiel, il s'agit de vols de rapatriement, notamment vers la Roumanie et le Portugal. "Nous sommes en train de faire de point avec les compagnies, mais il est fort probable que l'aéroport ferme d'ici la fin de la semaine", annonce-t-il.Au total 1000 emplois sont concernés par l'activité. Les 250 personnes qui travaillent pour l'aéroport devraient être au chômage technique à compter de la semaine prochaine.