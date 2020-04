Coronavirus - À Beauvais, des “paniers suspendus” aident les personnes précaires à mieux vivre le confinement

Un projet lancé à la demande des internautes

Le concept des Restos du Coeur adapté à la situation actuelle

Quatre magasins participent à l'action

Un travail social

"Coordination des services de la ville"

Comment participer à l'action "Paniers Solidaires" ? Il vous suffit de vous rendre dans les magasins qui participent à l'opération (Carrefour Beauvais sud, Marché Frais Beauvais, Supermarché Melvana et le Supermarché Match). À la sortie du magasin, vous n'aurez plus qu'à déposer les produits que vous souhaitez dans le caddie prévu à cet effet. Contacts :

CCAS : 03.44.79.40.00

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 16h30

Mohrad Laghrari : 06.59.54.09.81

Pour les entreprises qui souhaitent participer à l'action : Lucas Météyé : 06.76.37.23.36

Depuis vendredi 10 mars, les Beauvaisiens peuvent apporter leur aide à l'élan de générosité collectif qui a émergé durant la période de crise sanitaire due à l'épidémie de coronavirus, Covid-19.L'opération "Panier Suspendu" permet de faire don de produits alimentaires ou hygiéniques, directement dans les magasins participants à l'initiative. Toutes sortes de produits secs sont acceptés (pâtes, riz, lait, conserves, produits hygiéniques).Le projet est né à l'initiative de Mohrad Laghrari, adjoint à la cohésion sociale et à l’égalité des chances de la mairie de Beauvais. Élu depuis 2014 et impliqué dans le milieu associatif de la ville depuis plus de 20 ans, il a été contacté sur Facebook par des internautes, avides de participer à l'effort collectif."Je me suis demandé comment chacun pouvait aider, raconte Mohrad Laghrari. On est parti du constat simple que tout le monde peut sortir pour faire ses courses. Je n’ai rien inventé. On a juste adapté le concept des Restos du Coeur à la situation actuelle."Alison Hoeppe est une des habitantes de Beauvais qui reçoit ces paniers. Confinée chez ses parents, avec deux enfants en bas âge, ces colis lui permettent d'alléger le "budget course". "En temps normal je fais les courses au mois, j'en ai pour 150, 200€. Depuis le début du confinement, je fais les courses tous les quatre jours. J'en ai pour 60€, ça commence à peser lourd dans le budget", soupire-t-elle au téléphone. La distribution des paniers, lui permettent de ne pas avoir à acheter systématiquement certains produits comme les pâtes, le riz ou encore le lait.Quatre magasins de Beauvais ont dores et déjà mis en place les "paniers suspendus" : Carrefour Beauvais sud, Marché Frais Beauvais, Supermarché Melvana et le Match qui a rejoint l’opération ce samedi 11 avril.Les paniers sont collectés les mardis et vendredi par la dizaine d'associations qui s'est jointe au mouvement. Parmi elles, Maison de la paix, Culture Sans Frontière, ou encore Red Jack. Les produits récoltés sont ensuite stockés à La Maison Solidaire, "un lieu créé spécialement pour l'opération dans un gymnase mis à disposition par la ville de Beauvais", détaille Mohrad Laghrari. Ils sont ensuite triés avant d'être distribués à ceux qui sont dans le besoin.Les bénéficiaires sont repérés grâce au maillage des associations qui accompagnent ces personnes tout au long de l'année."Cette action, c'est aussi un travail social important, appuie l'adjoint au maire, qui pense déjà à l'après-confinement. Ça va permettre aux services de la ville de repérer les personnes qui auraient pu passer sous nos radars et de les inclures dans la liste des familles dans le besoin".C'est le cas d'Alison Hoeppe, qui a découvert l'action sur la page Facebook de La Maison de la Paix. "Je les ai contactés sur Facebook et j'ai été livrée quelqeus jours après. C'était très rapide", raconte-t-elle. Elle assure qu'aucun justificatif ne lui a été demandé pour bénéficier de l'aide des associations.Mohrad Laghrari met également en lumière "la vraie coordination entre les services de la ville de Beauvais. Le service économique a contacté les magasins, le service des sports fourni du matériel et le CCAS [Caisse centrale d'activités sociales, NDLR] va s'occuper du diagnostique social", détaille-t-il.