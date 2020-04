Coronavirus : un club de basket de Beauvais s'engage aux côtés du Secours Populaire

Un club impliqué dans l'action sociale

40 paniers repas livrés en deux jours

Une collaboration appelée à durer

Voilà maintenant presque deux semaines, que les "jeunes loups" du club de Beauvais Wolf Basketball mettent à leur tour la main à la pâte et apportent leur aide dans cette période marquée par l'épidémie de coronavirus Covid-19.Privés de basket avec le confinement, les joueurs ont troqué leurs maillots, shorts et chaussettes, pour les masques et les gants et se sont convertis en livreurs de paniers repas."On a été interpellés par un post Facebook de Madame Peraudeau , que nous a partagé Mohrad Laghrari [Adjoint au maire à la cohésion sociale de Beauvais, NDLR]. Elle expliquait que des bénéficaires de paniers repas du Secours Populaire pourraient bientôt en être privés, car ils ne pourraient pas venir les chercher à cause du confinement", raconte Tony Faure, vice-président et cofondateur du Beauvais Wolf Basketball.Ce club de basket, fondé en 2017 dans le quartier Saint-Jean de Beauvais, par "un groupe de pote", essaye au maximum de "s'impliquer dans la vie du quartier", confie son fondateur. "On cherchait un moyen de s'impliquer et d'apporter notre aide dans cette période compliquée, détaille-t-il. On a donc sauté sur l'occasion quand on a vu l'appel du Secours Populaire".Ils sont six joueurs âgés de 22 à 23 ans Sofiane Meddar, Deniz Karacokak, Jordan Falaise, Mamadou Sidibé, Souhail Aouad et Tony Faure, à apporter leur aide chaque lundi et mardi à l'assocation. Les "jeunes loups" rejoignent les membres du Secours Populaire à 15h, récupèrent les paniers repas puis les livrent en voiture aux bénéficiaires, en respectant les gestes barrières bien entendu. Quarante paniers repas sont ainsi distribués chaque semaine aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer."On est fiers de participer à ce projet, s'enthousiasme Tony Faure. On est encadré par une structure qui maîtrise son sujet. C'est très enrichissant, ça crée une passerelle intergénérationelle entre les membres du Secours Populaire et nous".L'initiative devrait durer tout au long du confinement. Tony Faure assure aussi vouloir faire perdurer la collaboration avec le Secours Populaire une fois cette période compliquée terminée.